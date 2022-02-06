Karabük’te Turkovac aşısı yarın başlıyor

İl Sağlık müdürü Dr. Ahmet Sarı yerli Covid-19 aşısının artık Karabük ilinde de vurulmaya başlandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Sarı paylaştığı paylaşımla "Ben Turkovac'ı bekliyorum, başka aşı olmam" diyen vatandaşlarımızı özellikle bekliyoruz" dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı yaptığı açıklamada "Yerli ve milli aşımız Turkovac aşısı 7 Şubat Pazartesi gününden itibaren Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanemizde uygulanmaya başlanılacaktır. MHRS mobil, MHRS Web, e-nabız, Alo 182 den randevularını alan 18 yaş ve üstü vatandaşlarımız güvenle aşılarını olabilirler" dedi.