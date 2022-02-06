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Giriş Tarihi: 6.2.2022 22:06

Karabük'te Turkovac aşısı yarın başlıyor

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Karabük’te Turkovac aşısı yarın başlıyor

KARABÜK İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı 7 Şubat'tan itibaren Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde “Turkovac” aşısının başlayacağını duyurdu.

İl Sağlık müdürü Dr. Ahmet Sarı yerli Covid-19 aşısının artık Karabük ilinde de vurulmaya başlandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Sarı paylaştığı paylaşımla "Ben Turkovac'ı bekliyorum, başka aşı olmam" diyen vatandaşlarımızı özellikle bekliyoruz" dedi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı yaptığı açıklamada "Yerli ve milli aşımız Turkovac aşısı 7 Şubat Pazartesi gününden itibaren Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanemizde uygulanmaya başlanılacaktır. MHRS mobil, MHRS Web, e-nabız, Alo 182 den randevularını alan 18 yaş ve üstü vatandaşlarımız güvenle aşılarını olabilirler" dedi.

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Karabük'te Turkovac aşısı yarın başlıyor
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