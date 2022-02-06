Kocaeli Arkeoloji Müzesi’ne ‘En başarılı müze ‘ ödülü

Türkiye'de eğlence ve rekreasyon sektörünün en başarılı ürün, hizmet ve uygulamalarının seçildiği en prestijli yarışması olan "Attraction Star Awards Eğlence ve Rekreasyon Ödülleri" kapsamında "En Başarılı Müze" kategorisinde, Kocaeli Arkeoloji Müzesi ödüle layık görüldü.





GURUR VERİCİ

Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük yaptığı açıklamada, "8'incisi düzenlenen ATRAX Star Awards 2022 – Eğlence ve Rekreasyon Ödülleri kapsamında Müze Kategorisinde yılın en başarılı müzesi olarak ödüle layık görüldük. Bu ödülü özellikle eğlence sektörünün tamamen durduğu ve tüm imkânların kısıtlandığı bir dönemde alıyor olabilmek bizim için son derce gururu vericidir" dedi. Gedük şöyle devam etti: "Pandemi döneminde getirilen düzenlemeler kapsamında müzelerimizde düzenlediğimiz etkinlikleri durdurarak müzelerimizi kapatmak zorunda kaldık. Ancak teknoloji ve dijital dünyanın hızla geliştiği bu dönemde yeniliklere uyum sağlamaya gayret gösterdik. Özellikle çevrimiçi etkinlikler düzenleyerek müzelerimizle ziyaretçiler arasındaki ilişkinin devam etmesini sağladık"

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

"Bu sayede müzelerimizdeki zaman ve mekân algısını ortadan kaldırarak 7/24 açık olan ve herkes için erişilebilir bir ortama dönüştürmeye çalıştık. Sonuç olarak Roma'dan Bizans'a, Osmanlı'dan ve Cumhuriyet dönemine kadar, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kocaeli Müzesinin ödül alması tesadüf değil. Müze müdürlüğü olarak şansımız kendimiz yaratık ve o zemini hazırlamaya çalıştık. Luis Pasteur'in dediği gibi 'Şans ancak hazırlanmış fikirlere güler' Ödüle giden süreçte bizi destekleyen başta Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğümüze, Kocaeli Valiliğimize, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze, Ekip arkadaşlarımıza, ATRAX Star Awards 2022 – Eğlence ve Rekreasyon Ödülleri jüri üyelerine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz"

NEDEN ÖDÜL ALDIK

"Daha önceki yıllarda Mardin Müzesi, Anadolu Medeniyetler Müzesi ve Adana Müzesi gibi teşhir- tanzim çalışmalarıyla yenilenen müzelerimize verilen ödülün bu seneki sahibi biz olduk. Kocaeli Müze Müdürlüğü olarak 2021 yılı içerisinde pandemi koşullarına uygun şekilde birçok etkinlik düzenledik. Pandemi döneminde evlerinde sıkılan öğrenciler için online etkinlikler düzenledik. Daha önceki yıllarda baskısı yapılan çizgi roman serisini dijitale alarak "Bithynia Günlükler' adı altında paylaştık. 7- 12 yaş çocuklar için "Duvar Resimleri Konuşuyor" ve 'Paranın Serüveni' başlıkları altında webinar etkinlikleri gerçekleştirdik. Pandeminin azaldığı dönemlerde çocuklar için farklı periyotlarda 'Eserden Hikâyeye Yaratıcı Drama' ve 'Müze Eğitim Atölyesi' gerçekleştirdik. Bu etkinlikler çerçevesinde duvar resmi yapma, mühür atölyesi, baskı atölyesi ve arkeolojik kazı simülasyon eğitimleri verdik"

HAYALLERİMİZİN İZİNDEYİZ

"Yapılan eğitimler sonucu çocuklarımızın yaptıkları işlerin sergisini açtık. Müzelerimizi tanıtmak için alanında uzman konukların davet edildiği online konferanslar gerçekleştirdik. Bu konferanslarda Türk mutfak kültüründen, arkeolojiye, cam sanatından, sualtı çalışmalarına, kültür varlığı kaçakçılığı gibi birçok konuyu ele aldık. Ayrıca 'Kocaeli Müze Çalışmaları' adı altında Kocaeli'deki kültür varlıkları üzerine bilimsel çalışma yapan akademisyen ve araştırmacılar ile online sempozyum gerçekleştirdik. Pandemi döneminde çocuklarımızın eğlenerek öğrenebileceği ve öğrenmekten zevk alabileceği illüstrasyonla zenginleştirilmiş 'Geçmişe Yolculuk-Kocaeli'ndeki Müzelerimizi Keşfediyor, Kültürel Mirasımızı Koruyoruz' ve 'Sualtı Kültürel Mirasımızı Keşfediyoruz' adlı iki farklı kitap hazırlayarak çocuklarımızla buluşturduk. 2022 yılı içinde de hedeflerimize doğru mesleğimizden aldığımız güçle hayallerimizin izinden gitmeye devam edeceğiz"