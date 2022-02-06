Kontağı çevirince otomobil alevler içinde kaldı

Alınan bilgiye göre, sürücü Kübra K., Selim Özer Mahallesi Şehit Zülfikar Karalök Caddesi'nde park halindeki otomobiline bindi.

Aracını çalıştırmak için kontağı çevirdiği esnada otomobilin motor bölümünden alevler yükselmeye başladı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu otomobilde çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Otomobilin motor kısmında maddi hasar oluştu.

Aracında çıkan yangın nedeniyle fenalık geçiren sürücü, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansta bir süre müşahede altına alındı.