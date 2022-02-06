Köprünün korkuluklarına çıktı, trafiği kilitledi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, akşam saatlerinde meydana gelen olayda, orta yaşlarda bir erkek köprü üzerine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Durumu fark eden vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra, intihar girişiminde bulunan kişi ile konuşmak üzere yanına yaklaştı.





Henüz ismi ve neden intihara kalkıştığı öğrenilemeyen kişinin bir anlık boşluğundan faydalanan ekipler, aniden yaptıkları müdahale ile vatandaşı yakaladı. Sakinleştirilen vatandaş sağlık kontrolünün ardından polsi merkezine götürüldü. Kurtarma çalışmaları nedeniyle kaatılan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.