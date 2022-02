Maaşları enflasyona ezdirmeyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine Vahdettin Köşkü'nden video konferansla bağlandı. İşte Erdoğan'ın açılış töreni konuşmasının satırbaşları:Yatırım tutarı 1 milyar 150 milyon lira olan bu proje sayesinde 40 dakika süren Zonguldak Kilimli arasındaki ulaşım 5 dakikaya düşecek. Açılışını yapacağımız bir başka önemli ulaştırma yatırımı Zonguldak, Karadeniz Ereğli yolu Değirmenağzı bir ve iki tünelleri, Kozlu viyadüğü ve köprüleri, Ereğli hastane ve köprüleri, kavşakları. Yatırım tutarı 1 milyar 180 milyon lira olan bu proje sayesinde artık Zonguldak ile en büyük ilçesi Ereğli arasındaki ulaşım daha hızlı ve konforlu şekilde sağlanabilecek.Filyos projesi başta olmak üzere yeni atılımlarla kabuğunu kırıp tüm bölgenin üretim ve lojistik üssü haline dönüşen bu şehrin önünde artık yeni bir sayfa açılıyor. Zonguldak'ı büyük ve güçlü Türkiye 'nin parlayan yıldızı haline getirmenin gayreti içindeyiz. Zonguldak-Kilimli yolu üzerinde inşa ettiğimiz tünellere geçtiğimiz aylarda rahmet-i Rahman'a uğurladığımız ülkemizin fikir ve ilim dünyasının önemli, bu şehrin evladı Profesör Doktor Teoman Duralı'nın ismini verdik.Enflasyon başta olmak üzere şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının da üstesinden mutlaka geleceğiz. Darbecileri nasıl püskürttüysek, terörü nasıl ezdiysek, baronların oyunlarını nasıl bozduysak, hayat pahalılığını da çözeceğiz, söz veriyoruz.Bizim için aslolan vatandaşımızın ne istediğidir. Milletimizin her derdi, her acısı, her sancısı bizim ilk ve olmazsa olmaz önceliğimizdir.Türkiye'yi nasıl 20 yılda bir asır ileri taşıdıysak, bugünkü sorunları da biz çözeceğiz. Çalışanlarımızı hayat pahalılığı altında ezdirmemek için asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar her konuda ciddi iyileştirmeler yaptık. Gelişmelere göre enflasyon farkı başta olmak üzere tüm çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz. Milletimizin hak ettiği refah düzeyine gelmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Çünkü bizim bu millete sadece siyaseten vefa değil aynı zamanda can borcumuz var.Şehrimizin merkezindeki ve çeşitli ilçelerindeki enerji iletim hatları, trafo merkezleri gibi altyapılar yenilendi, genişletildi. Toplamda 326 milyon liralık bir yatırımla tamamlanan bu enerji projeleriyle perşembe ve Çatalağzı beldelerine getirilen doğalgaz hatlarının resmi açılışını da buradan yapıyoruz. TOKİ 266 milyonluk yatırımla 1683 konut, 3 cami, 6 ticaret merkezi inşa etti. Zonguldak- Kilimli yolu ve tüneller ile birlikte toplamda 3.4 milyar liralık bu yatırımların hayırlı olmasını diliyorum.Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak atılımı başlattık. İnşallah bu hedefimize ulaşacağız. Hiç şüphesiz bu büyük devrim de öyle kolay ilerlemeyecek. Salgın döneminde herkes içine kapanırken bizim üretime ve ihracata yüklenmemizin sebebi bu fırsatı değerlendirmektir. Tabii Türkiye'nin büyümesini ve küresel ekonomiden hak ettiği payı almasını istemeyenler ellerinden geleni arkalarına koymayacaklardır. Döviz kuru üzerinden çökertmeye çalıştılar. Aldığımız tedbirlerle sinsi planları bozduk.