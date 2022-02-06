Madde bağımlısı genç kendini zincirledi: Villada yangında hayatını kaybetti

Korkunç yangın saat 14.00 sularında Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'nde lüks bir villada meydana geldi. Villada yaşayan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen Burak Ü. madde kullanımından kurtulmak için kendini evin içindeki odaya zincirledi.





VİLLANIN İÇİ KÜLE DÖNDÜ

Ancak villada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda villada alevler yükseldi. Alevleri gören vatandaşlar durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ardından villanın içini gezen ekipler Burak Ü.'nün cansız bedenini buldu. Olay sonrası savcının incelemeleri sonucu hayatını kaybeden gencin cesedi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.