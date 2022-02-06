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Giriş Tarihi: 6.2.2022

MHP Kızılcahamam’da kampa girdi

ANKARA
MHP Kızılcahamam’da kampa girdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti teşkilatlarına muhalefetin söylemlerine karşı Cumhur İttifakı’nın tezlerinin halka iyi anlatılması için talimat verdi

MHP'nin Kızılcaham kampı dün başladı. İki gün sürecek kampın ilk günü MHP milletvekilleri, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleriyle birlikte Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Anıtta Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dua eden Bahçeli, şehit isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bıraktı. Bahçeli, anıtta bulunan "Gökbörü Otağı"nda bir süre partililerle sohbet etti,

SAHA ÇALIŞMALARINA AĞIRLIK VERİN
Bahçeli, "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı"nın basına kapalı yapılan ilk oturumunda katılımcılara hitap etti. Ülke gündemini değerlendiren Bahçeli, parti yöneticileri, milletvekilleri ve teşkilatın gelecek yıl yapılacak genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlıklı olmasını istedi. Bu çerçevede saha çalışmalarına ağırlık verilmesi talimatını da veren Bahçeli, özellikle muhalefetin söylemlerine karşı halka Cumhur İttifakı'nın tezlerinin iyi anlatılması gerektiğine dikkat çekti.
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MHP Kızılcahamam’da kampa girdi
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