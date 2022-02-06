Otelin sundurması biriken karla çöktü: 8 yaralı

ANTALYA'ya 52 kilometre uzaklıkta bulunan Saklıkent Kayak Merkezi'ndeki otelin sundurması, biriken karın ağırlığıyla çöktü.

Saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, otele ait olan kayak kiralama binasının önünde bulunan sundurmanın aşırı kar kütlesi nedeniyle çöktü. Bir anda neye uğradığını şaşıran 1 il sağlık müdürlüğü personeli ve 7 sivil vatandaş çatının altında kaldı.

HELİKOPTER İLE HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından bölgede bulunan Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve AFAD ekipleri duruma müdahale etti. Çatı enkazının altında kalan 8 kişi kısa sürede çıkartıldı. Yaralılar bölgeye ulaşan ambulans helikopter ile hastaneye götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bildirildi. Kazayı gören vatandaşlar, "Her şey saniyeler içinde oldu. Sundurmanın altında kalan vatandaşlar karın içinde gömüldü. Kısa sürede müdahale edilmesi can kaybını önledi" diye konuştu.