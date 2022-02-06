Şanlıurfa’da 2 kişinin öldüğü saldırıda 3 gözaltı

Olay, dün gece Şanlıurfa
- Hilvan
Karayolu'nun 25. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Karaköprü ilçesinde Hamurkesen Mahallesi
yakınlarında kişi ya da kişilerin bulunduğu bir araçtan, İbrahim Kızılok (30) ve Murat Yılmaz'ın (50) içinde olduğu araca uzun namlulu silahla ateş açıldı. Silahla ateş açan kişi yada kişilerin araçları kaza yaptı, saldırganlar yaya olarak kaçtı. Silahlı saldırı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri İbrahim Kızılok ve Murat Yılmaz'ın öldüğünü saptadı. Olay sonrası çalışma başlatan Jandarma ekipleri iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 3 kişiyi gözaltına aldı.