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Giriş Tarihi: 6.2.2022 22:07

Sokak ortasında kavgada 4 kişi yaralandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Sokak ortasında kavgada 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sokak ortasında çıkan kavgada 3'ü kadın 4 kişi yaralandı.

Olay Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'ne bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı.

Henüz bilinmeyen bir nedenden iki grup arasında sokak ortasında tekme tokat kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri kavgayı sonlandırırken, sağlık ekipleri de kavgada yaralanan 4 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
Kavgada yaralanan Halime K. (66), Zeynep Ç. (31), Asuman K. (29) ve Mehmet Veysi A. (25) tedavi altına alındı. Polis kavga ile ilgili soruşturma başlattı.
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Sokak ortasında kavgada 4 kişi yaralandı
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