Giriş Tarihi: 6.2.2022 11:38 Son Güncelleme: 6.2.2022 11:59

Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Şubat ayı burs ve kredi ödemeleri başladı AA

Bir son dakika haberine göre Bakan Kasapoğlu, şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan, "Şubat ayı GSB burs ve öğrenim kredileriniz hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. Sağlıklı günlerde harcamanız dileğiyle" notunu düştü.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şubat ayının burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.Bakan Kasapoğlu, şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 Şubat itibarıyla başladığını duyurdu.