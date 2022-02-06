Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Şubat ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Giriş Tarihi: 6.2.2022 11:38 Son Güncelleme: 6.2.2022 11:59

Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Şubat ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

AA
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Şubat ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Bir son dakika haberine göre Bakan Kasapoğlu, şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan, "Şubat ayı GSB burs ve öğrenim kredileriniz hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. Sağlıklı günlerde harcamanız dileğiyle" notunu düştü.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şubat ayının burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.Bakan Kasapoğlu, şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 Şubat itibarıyla başladığını duyurdu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Bakan, "Sevgili genç arkadaşlarım, şubat ayı GSB burs ve öğrenim kredileriniz hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. Sağlıklı günlerde harcamanız dileğiyle." notunu düştü.

GERİ ÖDEMELER 6-10 ŞUBAT TARİHLERİNDE YAPILACAK

Bakan Kasapoğlu, 6-10 Şubat tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti. TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Şubat, "2" olanlar 7 Şubat, "4" olanlar 8 Şubat, "6" olanlar 9 Şubat, "8" olanlar 10 Şubat'ta ödemelerini alabilecek.

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Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Şubat ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
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