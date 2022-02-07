Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın ve eşi Emine Erdoğan
'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya mesajlarıyla Türkiye'ye ve cumhurbaşkanına besledikleri kin ve nefreti kusanlar milyonların tepkisini çekti.
Siber Suçlarla Mücadele
polisi, sanal devriye yöntemiyle provokatif paylaşımları incelemeye aldı. 36 hesaptan 31'inin yöneticisi tespit edildi. Bu tespitlerin savcılıklara iletilmesinin ardından 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul
, Ankara
ve Bursa
'da 5 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet başsavcılıklarından yapılan açıklamalarda "Cumhurbaşkanına hakaret, dini değerleri aşağılama vs suç teşkil eden ifadelerle ilgili olarak tespit edilen şüpheliler hakkında resen soruşturma başlatılmış olup konuyla ilgili gerekli adli işlemler kolluk birimleriyle birlikte yürütülmektedir" denildi. İstanbul Bağcılar'daki adresinde gözaltına alınan Pınar Ö. adliyeye sevk edildi.
KOVİD TESTİ POZİTİF ÇIKTI:
Pınar Ö., Twitter'daki "helva" etiketinin Cumhurbaşkanına yönelik olduğunu bilmediğini, erkek arkadaşına gönderme yaptığı idda etti. Sağlık kontrolünde koronavirüs testi de pozitif çıkan Pınar Ö. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında ev hapsi kararı verildi.
Karar gazetesinin internet editörü Özge Kar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tweetini alıntılayarak "Hadi İnşallah" ifadesini kullandı. Editör Kar, gelen tepkiler üzerine tweeti silerek hesabını kapattı. Editörün işine derhal son verildiğini duyuran gazete, kamuoyundan özür diledi.
Fatih ULAŞ-Ömer ÇETİN-İlker TURAK-Dilek YAMAN DEMİR-Bulut YAMANDAĞ/
SABAH