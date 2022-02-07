8 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Suriye'de 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı
'nın açıklamasında, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/ YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi" denildi. Eren Kış Operasyonları kapsamında Mardin kırsalında da operasyon başlatıldı. Mardin "Eren Kış-20 Ömeryan Şehit Jandarma Er Harun Kahya" operasyonuna ,585 personelden oluşan 41 tim katılıyor.