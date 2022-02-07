AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "7 Şubat MİT kumpası" paylaşımı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, 7 Şubat MİT kumpasını unutmadıklarını, unutulan hıyanetin tekrarlanacağını ifade etti.
Güçlü ve büyük Türkiye yürüyüşünün önünü kesmek isteyenlerin ilk hamlelerinden birinin 7 Şubat 2012'deki MİT operasyonu olduğunu belirten Kurtulmuş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetiyle Türkiye'ye ve milli birliğe yapılan kalkışmanın bertaraf edildiğini vurguladı.
Kurtulmuş, "Yeniden büyük Türkiye hedefimizin gerçekleşmesine engel olmak isteyenler, 7 Şubat'ta, 17-25 Aralık'ta, Gezi kalkışmasında ve en son 15 Temmuz'da aziz milletimizin sağduyusunu, milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkışını gördüler. Ülkemizin geleceği, milletimizin refahı için hedefimiz; yeniden güçlü ve büyük Türkiye'yi kurmaktır. AK Parti olarak milletimiz için durmadan çalışmaya devam edecek ve asla hiçbir vesayet odağına boyun eğmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.
AK Parti’den 7 Şubat MİT Kumpası açıklaması: FETÖ’yü bir kez daha lanetliyoruz
Unutmadık!— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) February 7, 2022
Çünkü unutulan hıyanet tekrarlanır.
Güçlü ve Büyük Türkiye yürüyüşümüzün önünü kesmek isteyenlerin ilk hamlelerinden biri 7 Şubat günü MİT operasyonu olmuştu.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın dirayetiyle ülkemize ve milli birliğimize yapılan kalkışma bertaraf edilmişti.