Bakan Bozdağ: “Türk yargısı darbecilere biat etmemiş ve meydan okumuştur”

Yargıda Birlik Derneği Başkanı Birol Kırmaz ve yönetim kurulu üyeleri Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Yargıda birliğin Türk adalet sisteminde büyük bir başarıya imza attığını söyleyen Bakan Bozdağ, FETÖ Türk yargısını ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini tahakküm altına almak istediğinde, Türk yargısının bağımsızlığını korumak için çalıştığını kaydetti.



FETÖ'NÜN BELİNİ KIRAN HSK SEÇİMLERİDİR



Terör örgütleriyle mücadelenin samimi bir şekilde devam edeceğini de sözlerine ekleyen Bozdağ, "FETÖ'nün belini kıran en önemli etkenlerden birisi 12 Ekim 2014'teki Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimleridir. O dönem yaşadıklarımızı siz de biliyorsunuz. FETÖ'ye karşı yargıda birlikle beraber büyük bir mücadele verildi. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi savcılarımız, hakimlerimiz sabaha kadar ayakta görevinin başında tarihi kararlara imza attılar. Türk yargısı darbecilere biat etmemiş ve meydan okumuştur. Yeni dönemde yargıda birlikte beraber neler yapabiliriz, adalete güveni nasıl artırabiliriz adına sizin öneri ve tavsiyelerinize ihtiyacımız vardır" ifadelerini kullandı.