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Giriş Tarihi: 8.2.2022 02:24 Son Güncelleme: 8.2.2022 02:24

Bakan Kurum'dan Üsküdar'daki patlamaya ilişkin açıklama: Hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz

Bakan Kurum’dan Üsküdar’daki patlamaya ilişkin açıklama: Hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Üsküdar'da bir binada gerçekleşen patlamaya ilişkin "Yıkılan binamızın yerinde hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü de gerçekleştireceğiz" dedi.

Bakan Kurum, İstanbul Üsküdar'da bir binada gerçekleşen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Üsküdar ilçesi Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki bir binada meydana gelen patlamanın ardından apartmanımızdaki yıkım çalışmalarını Üsküdar Belediyemiz ile başlattık. Yıkılan binamızın yerinde hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü de gerçekleştireceğiz. Bina sakinlerimize kira yardımı sağlayacak, yıkım çalışmalarının tamamlanmasına müteakip inşaatımıza başlayacağız. Sağlıklı ve güvenli yuvalarını vatandaşlarımıza bu yıl içerisinde teslim edeceğiz. Patlamadan etkilenen hemşehrilerime tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

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Bakan Kurum'dan Üsküdar'daki patlamaya ilişkin açıklama: Hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz
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