Haberler Gündem Haberleri Bozkır’la irtibatlı 6 kişiye gözaltı
Giriş Tarihi: 7.2.2022

Bozkır’la irtibatlı 6 kişiye gözaltı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen, Necip Hablemitoğlu suikastının kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu öğrenilen 6 kişi gözaltına alındı. Ankara'daki evinin önünde 18 Aralık 2002'de uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren akademisyen Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Bozkır, 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmişti. Bozkır'ın iki kez uzatılan gözaltı süresinin yarın bitmesi bekleniyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 kişinin, olayın yaşandığı tarihte Bozkır ile irtibatlı oldukları öğrenildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Bozkır’la irtibatlı 6 kişiye gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA