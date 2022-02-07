Bozkır’la irtibatlı 6 kişiye gözaltı

MİT
operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen, Necip Hablemitoğlu suikastının kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu öğrenilen 6 kişi gözaltına alındı. Ankara'daki evinin önünde 18 Aralık 2002'de uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren akademisyen Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Bozkır, 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmişti. Bozkır'ın iki kez uzatılan gözaltı süresinin yarın bitmesi bekleniyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 kişinin, olayın yaşandığı tarihte Bozkır ile irtibatlı oldukları öğrenildi.