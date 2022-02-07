Dünyadan ‘geçmiş olsun’ mesajları yağdı

Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan
'a yurt içinin yanı sıra yurt dışından da geçmiş olsun mesajlar geldi. Erdoğan çiftinin paylaşımı sonrası dünya liderleri art arda mesajlar yayımladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Yunanistan Cumhurbaşkanı Kiryakos Miçotakis
, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog
, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Farmaajo, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Pakistan Başbakanı İmran Han, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakan ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, mesajlarında Erdoğan çiftine acil şifalar diledi. Erdoğan da liderlerin her birine sosyal medya hesabından ayrı ayrı teşekkür etti. Öte yandan Erdoğan'a yurt içindeki kurum ve kuruluşlar ile siyasiler, bürokratlar, STK ve derneklerden geşmiş olsun mesajları gelmeye devam ediyor. Dün de Hak-İş, eski Başbakan Tansu Çiller, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, geçmiş olsun mesajı yayımladı. Bu arada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Kovid- 19 testinin pozitif çıktığını, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.