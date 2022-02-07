Freni boşalan kamyonet çocuk parkına girdi, anne ile çocuğu yaralandı

Talas İlçesi Mevlana Mahallesi Vilayet Sokak üzerinde bulunan bir apartmanının bahçesindeki çocuk parkına freni boşalan kamyonet girdi. Kamyonet önce parktaki kamelyaya daha sonra anne ile çocuğuna çarptı. Kazanın ardından komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan anne ile çocuğu daha sonra ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan anne ile çocuğunun hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.