‘Hamdolsun hafif geçiyor’

Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını önceki gün Twitter hesaplarından duyuran Başkan Recep Tayyip Erdoğan
ve eşi Emine Erdoğan
'ın sağlık durumları hakkında, yeni açıklama geldi. Başkan Erdoğan Twitter'dan paylaştığı yeni mesajında "Bu (dün) sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Bu arada AK Parti Gençlik Kolları
Kahramanmaraş İl Başkanlığı'nın buluşmasına da telefonla bağlanan Erdoğan, şunları kaydetti: "Şu anda malum bu vaka nedeniyle alışmadığımız bir sürecin içindeyiz. Bu da bir istirahat. Ben bu istirahatlere falan alışık değilim. Şimdi böyle bir durum oldu, yani bizi eve hapsettiler. Fakat bu hapis hayatından da kurtulacağız inşallah. Şu anda doktorlarımız, fazla uzun sürmez, çünkü bu Omicron uzun sürmüyor diyorlar. Şu anda evde istirahatteyim, çalışıyoruz ve sizlerle en azından telefon vasıtasıyla da olsa görüşme fırsatını buldum."