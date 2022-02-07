Haberler Gündem Haberleri HDP’nin kirli oyunu deşifre oldu: HDP halkı sokağa dökmeye çalışıyor
Giriş Tarihi: 7.2.2022 20:35 Son Güncelleme: 7.2.2022 20:46

HDP’nin kirli oyunu deşifre oldu: HDP halkı sokağa dökmeye çalışıyor

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
HDP’nin kirli oyunu deşifre oldu: HDP halkı sokağa dökmeye çalışıyor

Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin, Türkiye'yi karıştırmak için elektrik zammını bahane ederek sokağa çıkma çağrısı yaptığı ortaya çıktı. HDP Genel Merkezi'nden örgütlere gönderilen yazıda skandal talimatında parti ambleminin olmadığı pankart, döviz görsellerin kullanılmasını istendi.

Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı konumundaki HDP, Kandil'in sürekli olarak halkı sokağa çıkartın talimatını harfiyen uyguladığı bir kez daha görüldü. HDP'nin Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz ve Merkez Örgütlenme Komisyonu Eş Sözcüsü Mahfuz Güleryüz imzasıyla örgütlere gönderilen talimatta elektrik zammını bahane ederek eylem için çağrı yapıldı. Yazıda ayrıca işçilerin zam talebi, sendikal eylemler, STK protestoları gibi eylemlerin de sahiplenilmesi için talimat verildi.

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HDP Genel Merkezinden gönderilen talimatlarda dikkat çeken kısımlar yer aldı. Örgütlere gönderilen talimat yazısında ayrıca 'öz yönetim' vurgusu da yapıldı. HDP örgütlerinin önümüzdeki günlerde artması beklenen gösterileri 'yerelin özgünlüğü de dikkate alınarak' sahiplenmesi ve parti ambleminin olmadığı pankart, döviz vb. görsellerin kullanılması da istendi.

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HDP’nin kirli oyunu deşifre oldu: HDP halkı sokağa dökmeye çalışıyor
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