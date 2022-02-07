Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da Eren Kış-21 operasyonu başlatıldı
Giriş Tarihi: 7.2.2022 10:05 Son Güncelleme: 7.2.2022 10:09

SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da Eren Kış-21 operasyonu başlatıldı

DHA
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da Eren Kış-21 operasyonu başlatıldı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da Eren Kış-21 operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komando timlerinden oluşan 400 personel görev alıyor.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da Eren Kış-21 operasyonu başlatıldı. Opersayonda jandarma komando timlerinden oluşan 400 personel görev alıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır İlinde "EREN KIŞ-21 (DİYARBAKIR-ŞENLİK) JANDARMA ER MAHMUT DERİN" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando timlerinden oluşan (400 personel [(14) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da Eren Kış-21 operasyonu başlatıldı
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