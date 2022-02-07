SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da Eren Kış-21 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da Eren Kış-21 operasyonu başlatıldı. Opersayonda jandarma komando timlerinden oluşan 400 personel görev alıyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır İlinde "EREN KIŞ-21 (DİYARBAKIR-ŞENLİK) JANDARMA ER MAHMUT DERİN" Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando timlerinden oluşan (400 personel [(14) operasyonel tim] görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur