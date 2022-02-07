İstanbul Valisi’nden Üsküdar’daki patlamaya ilişkin açıklama: Her daire sahibine 50’şer bin TL para ve kira yardımında bulunuyoruz

Üsküdar'da Validei Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta öğlen saatlerinde 4 katlı bir binanın en üst katında doğalgaz patlaması meydana gelmiş, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, iş makinaları ile binada kontrollü yıkım gerçekleştirilmişti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olay yerinde incelemelerde bulunarak, ekiplerden bilgi aldı.

"VATANDAŞLARIMIZIN EVLERİNİ ESKİ HALİNE GETİRMEK İÇİN BURADAYIZ"



Vali Yerlikaya, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Patlamanın meydana geldiği binanın belediye ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da konuyla ilgili çalışmaları sonucu yıkımı başlatıldı. Hepimize büyük geçmiş olsun. 42 vatandaşımızın barındığı apartmanda devlet olarak, valilik olarak, kaymakamlık, ilçe belediye başkanımız ve AFAD ile birlikte vatandaşlarımızın evlerini eski haline getirmek için buradayız. Onları mağdur bırakamayız. Otele gitmek isteyenleri otelde ve misafirhanelerde barındıracağız. Tedbir amaçlı dört bina da boşaltıldı. Belediyemiz yıkım kararını aldı. 19.00 itibarıyla yıkıma başladı. Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum bakanımızın geçmiş olsun mesajını iletiyorum" dedi.

"SABAH SAATLERİNDE HER DAİRE SAHİBİNE 50'ŞER BİN TL PARA VE KİRA YARDIMINDA BULUNUYORUZ"



Vali Yerlikaya, "Süratle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonunda 14 daire sahibine teslim edilecek. Sabah saatlerinde her daire sahibine 50'şer bin TL para ve kira yardımında bulunuyoruz. 4 binadaki vatandaşlar ile camı çerçeveleri kırılan vatandaşlarımızın sıkıntısı da Belediye Başkanlığı ve valiliğimiz tarafından halledilecek. Yaralanan kardeşimize de geçmiş olsun diyoruz. Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak bina da hak sahiplerine teslim edilecek" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi'nden Üsküdar'daki patlamaya ilişkin açıklama: Her daire sahibine 50'şer bin TL para ve kira yardımında bulunuyoruz | Video