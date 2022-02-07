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Giriş Tarihi: 7.2.2022 18:28 Son Güncelleme: 7.2.2022 18:30

İstanbul'da ulaşıma arıza engeli! Tramvay raylarında kırılma

İstanbul’da ulaşıma arıza engeli! Tramvay raylarında kırılma

Fatih’te Fındıkzade ile Çapa arasındaki tramvay hattının bazı noktalarında raylarda kırılma olunca seferler aksadı. Ekiplerin müdahalesiyle arıza giderilince, seferler normalae dönerken, bazı yolcular yürüdü. Öte yandan son zamanlarda metrobüs ve otobüs seferlerinde de ciddi oranda arızlar yaşanıyor. Bu durum da İstanbul'daki toplu ulaşımı olumsuz etkiliyor.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Fındıkzade ile Çapa durakları arasında saat 17.00 sıralarında rayların bazı noktalarında kırılma oldu. Seferler 2 durak arasında durduruldu. Ekipler arızayı gidermek için çalışma başlattı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada. "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yusufpaşa ve Çapa istasyonlarından aktarmalı olarak yapılmaktadır" denildi. Bunun üzerine bazı yolcular bu mesafeyi yay olarak, kat etti. Ekiplerin müdahalesiyle arız giderildi. Seferler normal seyrine döndü

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İstanbul'da ulaşıma arıza engeli! Tramvay raylarında kırılma
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