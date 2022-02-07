MHP lideri Devlet Bahçeli: CHP kulislerin ve kumpasların partisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, "İstanbul Belediye Başkanı ile CHP
Genel Başkanı arasındaki gerilimin ana arteri cumhurbaşkanı adaylığı hususunda temerküz etmektedir. İkisi de birbirinin açığını kollamaktadır. İkisi de sivrilmek için çırpınmaktadır. CHP, kulislerin ve kumpasların partisidir" dedi. Partisinin Kızılcahamam Kampında konuşan Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:
SİYASET YOZLAŞMASI
CHP tarihine sırt dönmüş, istikametinden şaşmış, Atatürk'le yollarını ayırmış, siyaset yozlaşmasıdır. CHP'ye oy veren kardeşlerimiz aldatılmaktadır. Bugünkü CHP'nin 1920'li yıllardaki CHP ile uzaktan yakından alakası kalmamıştır. Kılıçdaroğlu yönetimi altındaki CHP tarif edilemez haldedir.
AÇIĞINI KOLLUYORLAR
Kılıçdaroğlu, saymak ve anlatmakla bitmeyecek teyakkuz dehlizinde bir o yana bir bu yana sallanmaktadır. İBB
Başkanı'nın İngiltere Büyükelçisi yediği karda yediği balıktan haberdar olduğunu açıklamıştır. İmamoğlu'nun açıklaması ise Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının tam tersi yöndedir. İstanbul Belediye Başkanı ile CHP Genel Başkanı arasındaki gerilimin ana arteri cumhurbaşkanı adaylığı hususunda temerküz etmektedir. İkisi de birbirinin açığını kollamaktadır. İkisi de sivrilmek için çırpınmaktadır. CHP, kulislerin ve kumpasların partisidir.
ZARFSIZ BİR MESAJ
ABD
'nin yeni Ankara
Büyükelçisi Flake, 7 Ocak'ta Türkiye
'ye gelmiştir. Flake, 26 Ocak'ta sayın Cumhurbaşkanı'na güven mektubunu sunmuştur. 31 Ocak'ta İBB Başkanı'nı ziyaret etmiştir. Bu ziyaret sorgulanmaya açık bir tercihtir. ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin ayağının tozuyla, henüz çiçeği burnundayken koşa koşa İmamoğlu'na gitmesi zarfsız bir mesajdır.
YABANCI BAŞKENTLERDEN GEÇMEZ
Be hey büyükelçi sen kendini ne sanıyorsun? Sen kim oluyorsun? Kimi kandırıyorsun? Ters diplomasiyle nereye varmayı aklından geçiriyorsun? Askıda ekmek projemizden haberin oldu mu? Diplomatik nezaketi çiğneyerek soluğu İBB'den alması kasti ve programlanmış bir tahriktir. Ankara'da ziyaret edilecek makamlar bitti de geriye İBB mi kaldı? Türkiye'ye bir nevi müstemleke ülke muamelesidir. Kılıçdaroğlu'nu da mı evvelde ziyaret etmeyi aklına getirmedi. Türkiye'de iktidarın yolu yabancı başkentlerden geçmez, geçmeyecektir.
ERKEN SEÇİM GÜNDEMDE YOK
Erken seçim Türkiye'nin gündeminde yer almamaktadır. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri 2023'ün Haziran ayında yapılacaktır. MHP, 2023 yılının Haziran ayında TBMM'de milletvekili sayısını azami düzeye çıkarıp Cumhur İttifakı'nın Anayasa'yı değiştirme çoğunluğuna ulaşması, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrardan ve açık ara farkla Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için olağanüstü bir mücadele azmi sergileyecektir.
TÜRK YARGISI BAĞIMSIZDIR
(Osman Kavala konusu) Asıl bu sözde karar Türkiye'nin egemenlik haklarını ihlal etmektedir. Hukuk demek devlet demektir. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi hukukumuza zehir saçmıştır. Türk yargısı bağımsızdır. Görülen bir dava ile ilgili görüş bildirmek kabul edemeyeceğimiz bir çirkinliktir.
HDP, PKK'NIN GÖZETLEME KULESİ
HDP'nin
2 Şubat'ta yayınladığı alçak bildiri HDP - PKK ilişkisini iyice gözler önüne sermiştir. HDP, harekatı kınamıştır, biz de onların hepsini şiddetle kınıyoruz. HDP, PKK'nın gözetleme kulesidir.
BU NASIL KÜSTAHLIK?
CHP, Müslüman Türk milletinin irfanı ile hesaplaşmaya nasıl cüret ve cesaret edebilmiştir. Bu nasıl bir küstahlıktır? Milletleri ayakta tutan en önemli unsur ahlaktır. Neticede yıkım kaçınılmaz hale gelecektir. CHP, milli ahlaka el kaldırmıştır. CHP, Türkiye'ye yumruk sallamış, bunun adına demokrasi diyecek kadar zırvalamıştır. MHP ve Cumhur İttifakı geçilmeden başkent Ankara'yı geçmek hayal ürünüdür. CHP'nin maskesini düşüreceğiz, kalelerine teker teker girip bu partiye oy veren kardeşlerimize gerçekleri anlatacağız.