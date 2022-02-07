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Giriş Tarihi: 7.2.2022 10:01 Son Güncelleme: 7.2.2022 10:28

PKK'ya bir darbe daha! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
PKK’ya bir darbe daha! 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Komandolar tarafından etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/ YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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PKK'ya bir darbe daha! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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