PKK’ya bir darbe daha! 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/ YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.