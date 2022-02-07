Şanlıurfa’da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıda 2 kişi tutuklandı

Olay, önceki gün Şanlıurfa- Hilvan karayolun 20. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Karaköprü İlçesinde Hamurkesen Mahallesi yakınlarında kişi ya da kişilerin kullandığı araçtan, İbrahim Kızılok (30) ve Murat Yılmaz'ın (50) içinde olduğu araca uzun namlulu silahla ateş açılmıştı. Silahla ateş açan kişi ya da kişilerin araçları kaza yapmıştı. Saldırganlar yaya olarak kaçmıştı. Silahlı saldırı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri İbrahim Kızılok ve Murat Yılmaz'ın öldüğünü saptamıştı.

Olay sonrası çalışma başlatan Jandarma ekipleri iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin M. A. Ö.- B. K. ve Y. B.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden M. A. Ö.ve B. K. karakoldaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheli Y. B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.