Son dakika: Bakan Koca, İstanbul’daki son durumu açıkladı: Günlük vaka sayılarında düşüş

Son dakika haberleri: Bakan Koca: "İSTANBUL'DAKİ SON DURUMU ELE ALDIK. Günlük vaka sayıları 40 binden 20 binin altına indi. Hastaneye yatışlar %10'dan fazla azaldı. Yoğun bakıma yatışların da düşmesi bekleniyor. Yoğun bakımdaki hastalarımızın yaş ortalaması 69, entübe edilenlerin yaş ortalaması 76.

İSTANBUL'DA yoğun bakımda tedavi edilen hastalarımızın %90'I 60 YAŞ ÜZERİDİR. Yaklaşık %88'İ AŞISIZ VEYA AŞISI EKSİK olan kişilerdir. İstanbul'daki bu seyir bize akılcı bir iyimserliğe sahip olabileceğimizi ama dikkatin şart olduğunu gösteriyor. Hatırlatma dozu aşımızı olmalıyız."