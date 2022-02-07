Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Koca, İstanbul'daki son durumu açıkladı: Günlük vaka sayılarında düşüş
Giriş Tarihi: 7.2.2022 18:51 Son Güncelleme: 7.2.2022 19:06

Son dakika: Bakan Koca, İstanbul'daki son durumu açıkladı: Günlük vaka sayılarında düşüş

Son dakika: Bakan Koca, İstanbul’daki son durumu açıkladı: Günlük vaka sayılarında düşüş

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da koronavirüs salgınındaki son durumu paylaştı. Günlük vakala sayılarının 40 binden 20 binin altına indiğini belirten Bakan Koca, "İstanbul'da yoğun bakımda tedavi edilen hastalarımızın %90'ı 60 yaş üzeridir. Yaklaşık %88'i aşısız veya aşısı eksik olan kişilerdir." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: Bakan Koca: "İSTANBUL'DAKİ SON DURUMU ELE ALDIK. Günlük vaka sayıları 40 binden 20 binin altına indi. Hastaneye yatışlar %10'dan fazla azaldı. Yoğun bakıma yatışların da düşmesi bekleniyor. Yoğun bakımdaki hastalarımızın yaş ortalaması 69, entübe edilenlerin yaş ortalaması 76.

İSTANBUL'DA yoğun bakımda tedavi edilen hastalarımızın %90'I 60 YAŞ ÜZERİDİR. Yaklaşık %88'İ AŞISIZ VEYA AŞISI EKSİK olan kişilerdir. İstanbul'daki bu seyir bize akılcı bir iyimserliğe sahip olabileceğimizi ama dikkatin şart olduğunu gösteriyor. Hatırlatma dozu aşımızı olmalıyız."

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Son dakika: Bakan Koca, İstanbul'daki son durumu açıkladı: Günlük vaka sayılarında düşüş
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