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Giriş Tarihi: 7.2.2022 09:20 Son Güncelleme: 7.2.2022 09:25

Son dakika: Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu katledilmişti: Cinayet silahı bakın nerede bulundu!

EMİR SOMER EMİR SOMER
BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Son dakika: Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu katledilmişti: Cinayet silahı bakın nerede bulundu!

Son dakika haberi: Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında cinayette kullanılan silah kayalıklarda bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 17 şüpheli bugün adliyeye sevk edilecek.

Son dakika haberi: Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan basın açıklamasında "Şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, olayın failleri olan Kadir Y. ve Ali Y. da aralarında bulunduğu 11 şüpheli şahıs 29.01.2022 tarihinde yakalanmış, olayın aydınlatılmasına ilişkin devam eden çalışmalarda şüphelilere yardım ve yataklık yaparak kaçmalarına imkan sağlayan 6 şüpheli şahıs tespit edilerek yakalanmıştır.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aralamalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş, ayrıca cinayet olayında kullanıldığı düşünülen ruhsatsız tabanca, yapılan kamera çalışmaları sonucunda Yeşilköy Sahili kayalıklarının altında gizlenmiş vaziyette ele geçirilmiş ve ruhsatsız tabancanın yapılan balistik incelemesinde Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu ölümüne sebebiyet veren tabanca olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli bugün adliyeye sevk edilecek.

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Son dakika: Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu katledilmişti: Cinayet silahı bakın nerede bulundu!
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