Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık koronavirüs haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık koronavirüs haritasını paylaştı. İllere göre vaka dağılımında Kırklareli ilk sırada yer aldı.
Bakan Koca'nın paylaşımı:
22-28 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.
EN ÇOK ARTIŞ OLAN İLLER
22-28 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt, Manisa.
6 ŞUBAT KORONAVİRÜS VERİLERİ
Türkiye'de son 24 saatte 412 bin 352 Kovid-19 testi yapıldı, 87 bin 934 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 76 bin 552 kişi iyileşti.