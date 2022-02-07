TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar: Birlikteliğimiz tam bağımsızlık mücadelesine de en büyük destek olacaktır

Hayat bazen bizleri çok zorlu bir mücadeleye sürükleyebilir. Dün de bugün de bizlere gül bahçesi vaadetmedi. Önemli olan yılmadan mücadeleye devam etmek. Sonuna kadar mücadeleyi sürdürmeliyiz. Azerbaycan'ın ulusal bağımsızlık hareketinin öncülerinen Mehmet Emin Resulzade'nin dediği gibi, Bir defa yükselen bayrak bir daha yere inmez.

Bakü'den Şuşa'ya Azerbaycan'ın her köşesine selamlarımı iletiyorum.



Kardeşliğimizin pekişmesinde önemli bir rol oynayacak bu organizasyonu himaye eden sayın Cumhurbaşkanımız Başkan Erdoğan'a ve İlham Aliyev'e yürekten teşekkür ederim. TEKNOFEST Azerbaycan milletimize ve uzandığı tüm coğrafyalara hayırlı olsun.

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