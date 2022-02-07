Üniversiteli genç kıza taşla saldıran sanık hakkında flaş! İddianame düzenlendi

İstanbul'da üniversite okuyan Aslı Gizem U. 20 Ocak günü, okula gitmek için sabah erken saatte kaldığı yurttan çıktı. Sınavı olduğu için acele eden genç öğrenci 07.30'da henüz hava aydınlanmadan Eyüp, Emniyettepe Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi üzerinde otobüsten indi. Üniversite binasına gitmek üzere ışıklardan karşıya geçen genç kız, karşıdan gelen kişinin hareketlerinden şüphelendi.