Haberler Gündem Haberleri Üniversiteli genç kıza taşla saldıran sanık hakkında flaş! İddianame düzenlendi
Giriş Tarihi: 7.2.2022 11:01 Son Güncelleme: 7.2.2022 11:03

Üniversiteli genç kıza taşla saldıran sanık hakkında flaş! İddianame düzenlendi

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Üniversiteli genç kıza taşla saldıran sanık hakkında flaş! İddianame düzenlendi

Üniversite öğrencisi Aslı Gizem U.'ya Eyüpsultan’da yerden taş alarak başına vurduğu iddiasıyla tutuklanan Özcan Mercan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, Özcan Mercan hakkında "Silahla basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

İstanbul'da üniversite okuyan Aslı Gizem U. 20 Ocak günü, okula gitmek için sabah erken saatte kaldığı yurttan çıktı. Sınavı olduğu için acele eden genç öğrenci 07.30'da henüz hava aydınlanmadan Eyüp, Emniyettepe Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi üzerinde otobüsten indi. Üniversite binasına gitmek üzere ışıklardan karşıya geçen genç kız, karşıdan gelen kişinin hareketlerinden şüphelendi.

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TAŞLA KAFASINA VURDU

Genç kız hızlı adımlarla ilerlerken şüpheli Özcan M., yerden aldığı taşla genç kızın kafasına vurarak kaçtı. Kulağının üst kısmına aldığı darbe ile kanlar içinde kalan genç öğrenci, korku ve panik halinde okula doğru koşmaya başladı. Yaşanan olayın emniyete bildirilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

"TEK KELİME ETMEDEN BAŞIMA VURDU"

İfadesine başvurulan Aslı Gizem U., "Karşıdan geldi, tek kelime etmeden başıma taşla vurdu" diyerek saldırgana ilişkin eşgal bilgilerini verdi. Olay yerindeki kamera kayıtlarını da incelemeye alan Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 saat geçmeden şüpheliyi yakaladı.

DAVA AÇILDI

21 Ocak'ta Emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Özcan Mercan 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Özcan Mercan hakkında "Silahla basit yaralama" suçundan 6 aydan 1yıl 6 aya kadar hapis talep edildi. İddianame kabul edilirse şüpheli önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

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Üniversiteli genç kıza taşla saldıran sanık hakkında flaş! İddianame düzenlendi
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