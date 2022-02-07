Üniversiteli genç kıza taşla saldıran sanık hakkında flaş! İddianame düzenlendi

İstanbul'da üniversite okuyan Aslı Gizem U. 20 Ocak günü, okula gitmek için sabah erken saatte kaldığı yurttan çıktı. Sınavı olduğu için acele eden genç öğrenci 07.30'da henüz hava aydınlanmadan Eyüp, Emniyettepe Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi üzerinde otobüsten indi. Üniversite binasına gitmek üzere ışıklardan karşıya geçen genç kız, karşıdan gelen kişinin hareketlerinden şüphelendi.
Üniversite öğrencisi kız, okul yolunda dehşeti yaşadı | Video
TAŞLA KAFASINA VURDU
Genç kız hızlı adımlarla ilerlerken şüpheli Özcan M., yerden aldığı taşla genç kızın kafasına vurarak kaçtı. Kulağının üst kısmına aldığı darbe ile kanlar içinde kalan genç öğrenci, korku ve panik halinde okula doğru koşmaya başladı. Yaşanan olayın emniyete bildirilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.
"TEK KELİME ETMEDEN BAŞIMA VURDU"
İfadesine başvurulan Aslı Gizem U., "Karşıdan geldi, tek kelime etmeden başıma taşla vurdu" diyerek saldırgana ilişkin eşgal bilgilerini verdi. Olay yerindeki kamera kayıtlarını da incelemeye alan Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 saat geçmeden şüpheliyi yakaladı.
DAVA AÇILDI
21 Ocak'ta Emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Özcan Mercan 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Özcan Mercan hakkında "Silahla basit yaralama" suçundan 6 aydan 1yıl 6 aya kadar hapis talep edildi. İddianame kabul edilirse şüpheli önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.