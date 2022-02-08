6 aylık bebeğin ölümünde iki doktorun 6 yıla kadar hapisleri istendi! Sanık doktordan skandal itiraflar

Miray bebek, İstanbul'da bulunan bir hastanede 5 Kasım 2015 tarihinde akciğer enfeksiyonu ve solunum yetmezliğinden tedavi gördüğü sırada ölmüş, 6 aylık bebeğe hastanede bir doz verilmesi gereken digoksin isimli ilacın 10 doz verilmesi nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürülmüştü. Ölüme neden oldukları iddia edilen doktorlar Elvis Kraja ile Nurettin Onur Kutlu'nun yargılandığı davada 21 duruşma yapıldı.



İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına sanık Elvis Kraja ile tarafların avukatları katıldı. Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıkların "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

ADLİ TIP'IN TESPİTİ

Savcının mütalaasında, Adli Tıp Kurumu raporlarına göre, bebeğin ölümüne yüksek dozda uygulanan digoksin tedavisinin sebep olduğu tespitine yer verildi.



Savcının mütalaasına göre, sanık doktorlardan Elvis Kraja ilk defa ölen bebek üzerinde bu tedaviyi uyguladığını kabul etti. Daha önce bu tedaviyi uygulamayan Kraja'ya ise diğer sanık doktor Nurettin Onur Kutlu tedaviyi devretti. Bu nedenle iki doktorun da tedbirsiz ve özensiz davranışları neticesinde bebeğin ölümüne neden oldukları vurgulandı.

"PANZEHİR VERİLSEYDİ YAŞARDI"

Savcının mütalaasını açıklamasının ardından mahkeme heyeti sanık Elvis Kraja'dan mütalaaya karşı savunmasını yapmasını istedi. Pişmanlığını ve üzüntüsünü dile getiren Kraja, "Ben hastanede saldırıya uğradım ancak şikayetçi olmadım. 36 saat durmadan bilimsel olarak hafıza kaybı olma durumu olması bilinmesine rağmen isteğim dışında uzmanların gözetimi altında gündüz ve gece çalıştırıldım. Zorunlu şartlar olduğu belirtilmesi nedeniyle bu şekilde öğrenciler zorunlu olarak çalıştırılıyordu. Ben o bölümün uzmanı değildim. Çocuğun yoğun bakımı uzmanı da değildim. Çocuğu yoğun bakıma kabul eden, tedavisini uygulayan da ben değildim. Ben tedavi kağıdını aileye imzalattıran kişi dahi değilim. Çocuk uzmanlığı almaya çalışan verilen görevden kaçınmayan birisiyim. Hocaların önünde hastanın öldüğü gün de ben yoğun bakımda uzmanlık öğrencisiydim" dedi.

SKANDAL İTİRAFLAR

Kraja, "Digoksin'in panzehiri mevcuttur. Verildikten sonra 60 dakikada etkisi biter. Fakat hastanede panzehir yoktu. Sonra Bakırköy'de bulmuşlar neden gidip almadılar bilmiyorum. Bakırköy'e taksiyle gidip ilacı alıp geldim. Ancak bebek ölmüştü. Panzehir verilseydi yarım saat içerisinde hallolacaktı. Ailenin acısı büyüktür. Suçlu aranıyorsa o suçlu ben değilim. Beraatimi istiyorum" diyerek savunmasını tamamladı.

Sanık avukatları ise savcının mütalaasına karşı savunma yapmak için süre istedi. Mahkeme heyeti de duruşmayı 6 ay sonraya erteledi.