İstanbul’un kaynakları trollere akıtılıyor: Şablon mesajlarla imaj düzeltme çabası

"NE BOZULAN İMAJ DÜZELİR, NE DE MİLLETİN SARSILAN GÜVENİ TAZELENİR"

Dağ konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda, "Şablon mesajlar ile ne bozulan imaj düzelir ne de milletin sarsılan güveni tazelenir." ifadelerine yer verdi.