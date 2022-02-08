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Giriş Tarihi: 8.2.2022 21:19 Son Güncelleme: 8.2.2022 21:41

İstanbul'un kaynakları trollere akıtılıyor: Şablon mesajlarla imaj düzeltme çabası

İstanbul’un kaynakları trollere akıtılıyor: Şablon mesajlarla imaj düzeltme çabası

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İstanbul için ayrılan bütçenin sosyal medyada algı operasyonuna aktarıldığını gözler önüne serdi. Dağ videolu paylaşımında, “Şablon mesajlar ile ne bozulan imaj düzelir ne de milletin sarsılan güveni tazelenir.” dedi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul için ayrılan bütçenin büyük bir kısmını reklama ayırırken, bu durum tepkileri de beraberinde getirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'li İBB'nin yeni bir skandalını daha ortaya çıkardı.

İBB VE İMAMOĞLU'NUN TROLLERİ İFŞA OLDU

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dağ, yayınladığı video ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için troll hesaplardan atılan paylaşımlara yer verdi. Dağ, İBB ve İmamoğlu'nun trollerini tek tek ifşa ederken, İstanbul için ayrılan kaynağın nerelere kullanıldığını da gözler önüne serdi.

AK Partili Dağ İmamoğlu’nun trollerini ifşa etti: Ne bozulan imaj düzelir ne de milletin sarsılan güveni tazelenir | Video

"NE BOZULAN İMAJ DÜZELİR, NE DE MİLLETİN SARSILAN GÜVENİ TAZELENİR"

Dağ konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda, "Şablon mesajlar ile ne bozulan imaj düzelir ne de milletin sarsılan güveni tazelenir." ifadelerine yer verdi.

"İSTANBUL İÇİN AYRILAN KAYNAK ÇOCUKÇA İLERE AKTARILIYOR"

Açıklamalarına devam eden Dağ, "İstanbul'un ve İstanbulluların yaşanabilir bir şehirde ideal belediye hizmetlerini almaları için ayrılan kaynak, işte bu çocukça işlere aktarılıyor." dedi.

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İstanbul'un kaynakları trollere akıtılıyor: Şablon mesajlarla imaj düzeltme çabası
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