Başkent’te polis akademisi operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 6638 sayılı Kanun ile 2015'te kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrenciler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 6 ilde verilen gözaltı kararında şüphelilerin haklarında FETÖ tarafından okul dönemine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki döneme ait yapıldığı tespit edilen fişlemeler, ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunduğu, 3'ünün ise avukat olduğu tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.