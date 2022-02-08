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Giriş Tarihi: 8.2.2022 09:35 Son Güncelleme: 8.2.2022 09:39

Başkent’te polis akademisi operasyonu

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Başkent’te polis akademisi operasyonu

Ankara merkezli 6 ilde polis akademisi ile ilişiği kesilen ve haklarında FETÖ tarafından okul dönemine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki döneme ait yapıldığı tespit edilen fişlemeler, ardışık arama, HTS kayıtları bulunan 3’ü avukat 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 6638 sayılı Kanun ile 2015'te kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrenciler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 6 ilde verilen gözaltı kararında şüphelilerin haklarında FETÖ tarafından okul dönemine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki döneme ait yapıldığı tespit edilen fişlemeler, ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunduğu, 3'ünün ise avukat olduğu tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.

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Başkent’te polis akademisi operasyonu
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