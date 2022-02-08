Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Devrek ilçesi Gürbüzler köyü mevkiinde, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, bir araçta ve içerisinde bulunan 2 şahıs üzerinde yapılan aramada,10 gr metamfetamin ve 53 gr içerisinde sıvı madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Devrek ilçesinde araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi