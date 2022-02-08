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Giriş Tarihi: 8.2.2022 18:29 Son Güncelleme: 8.2.2022 18:29

Devrek ilçesinde araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Devrek ilçesinde araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri  tarafından Devrek ilçesi Gürbüzler köyü mevkiinde, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, bir araçta  ve içerisinde bulunan 2 şahıs üzerinde yapılan aramada,10 gr metamfetamin ve 53 gr içerisinde sıvı madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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Devrek ilçesinde araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi
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