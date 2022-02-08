Dijital verilerden uyuşturucu rotası çıktı! Türk emniyeti, uluslararası sularda 528 kokain yakaladı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstihbarat Başkanlığı, Hatay Emniyet Müdürlüğü, Mersin Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün titizlikle yürüttü soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı.

Türk Emniyet Teşkilatı, dünyanın neresinde olursa olsun uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla devam edeceklerini bir kez daha gösterdi. Güvenlik birimleri, uyuşturucu tacirlerini 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası uluslararası uyuşturucu madde ticaretine karıştığı tespit edilen ve aralarında organizasyon elebaşı Mehmet G.'nin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

DİJTAL VERİLERDEN ROTA ÇIKTI

Güvenlik birimlerinin ele geçirdiği dijital verilerde Atlas Okyanusu Gine açıklarında uyuşturucu sevkiyatı yapıldığını tespit etti. Türk yetkileri durumu İspanya makamlarıyla paylaştı. İspanya ve Gine kolluk kuvvetleri, Gine açıklarında Türk bayraklı bir balıkçı teknesine operasyon düzenleyerek 5 mürettebatı gözaltına alırken yapılan aramalarda 528 kilo kokain ele geçirdi. Türkiye'deki organizasyon elebaşı Mehmet G.'nin aynı zamanda "kasten öldürme" suçundan arandığı öğrenildi. Uluslararası uyuşturucu operasyonun ardından emniyet kaynakları; "Tüm dünya çocuklarını kendi çocuğumuz gibi görüyor ve uyuşturucuyla mücadele ediyoruz. Suç nerede işlenirse işlensin müdahale ediyoruz" vurgusu yaptı.