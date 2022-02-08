Elektrik faturalarına yeni düzenleme yolda

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, yakında elektrik faturalarına yeni düzenleme
geleceğini söyledi. aHaber'de dün akşam "Melih Altınok
ile Sebep Sonuç" programına konuk olan Kalın, şunları kaydetti:
(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu) İki buçuk saat önce görüştük, Cumhurbaşkanımız gayet iyi. Doktorlara göre 2-3 gün içinde negatife dönecek. Gerekli talimatları da veriyor ki işlerde aksama olmasın.
(Siyasilerin 'geçmiş olsun' mesajları) Görüş farklılıkları ne olursa olsun bu ülkenin cumhurbaşkanı kovid olduysa, tüm siyasiler arayacaktır. Siyasi nezaket açısından güzel bir şey.
(Kiev
ziyareti) Kritik dönemde yapılan bir ziyaretti. Ukrayna
- Rusya
krizinin çözümü için Türkiye
vazgeçilmez. Cumhurbaşkanımız'ın Zelenski
ile Putin'i bir araya getirme teklifi çok kritik. Ukrayna olumlu bakıyor, Rusya'nın da olumlu cevap vermesiyle bu görüşme gerçekleşir. Sayın Putin'in Türkiye ziyareti olacak.
Cumhurbaşkanımız'ın 2023'te aday olmasında hukuki bir engel yok.
(Elektrik faturaları
) Çok yakında elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek. Cumhurbaşkanımız da talimatlarını veriyor. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.
(İsrail ile ilişkiler) Cumhurbaşkanı Herzog'un ülkemize ziyareti olacak. Orada bir değişim oldu, olumlu yaklaşım var.