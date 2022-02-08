Erdoğan çiftine dua ettiler

Kuala Lumpur Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile yapılan 'Tercihim Türkçe Projesi' kapsamında Türkçe derslerinin verildiği Tayland
'ın Pattani kentindeki Integrated Islamic School
öğrencileri, Kovid-19 testi pozitif çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan
için dua etti. Filipinler
'in Mindanao Adası
'nda yaşayan Morolu yetim çocuklar da, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua etti. Tanzanya
'da Müslümanlar toplu şekilde dua etti. Twitter'da gündem olan görüntüler izleyenleri duygulandırdı. Sudan
'da Müslümanların elleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi için semaya kalktı. Erdoğan çiftine dua eden Afrikalı Müslümanlar büyük beğeni topladı. Çad
'da yetim öğrenciler Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua etti.
'VARLİĞİNİZİ BİLMEK BİZE GÜÇ VERİYOR'
BAŞKAN
Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter paylaşımında, "Kovid-19 test sonucumuzun pozitif çıkmasının ardından Tayyip Bey'le evde istirahatimizi sürdürüyor, çalışmalarımıza uzaktan devam ediyoruz. Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor. Varlığınızı bilmek bize güç veriyor" dedi. Emine Erdoğan, herkese canıgönülden teşekkür etti.
GÜL'DEN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU
İRAN Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, telefonla görüştüğü Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun temennisinde bulundu. Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov Erdoğan çifti için yayımladığı mesajda 'Değerli kardeşim, size ve eşinize içtenlikle acil şifalar diliyorum. Enerjiniz ve güçlü iradenizle bu hastalığı en kısa zamanda atlatacağınıza inanıyorum' dedi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Erdoğan çiftini telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, Twitter mesajında 'Sayın Gül'e, nazik geçmiş olsun temennileri için çok teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı. Koray TAŞDEMİR/ SABAH