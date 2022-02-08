Hainler bebeğimi koynumdan çaldı

MUŞ
'TA 10 yaşında kaçırılan kızı Rozerin için Diyarbakır
'daki 2,5 yıldır devam eden evlat nöbetine eşi ile birlikte katılan 8 çocuk annesi Kevser Uyğaç acılı annelerden diğeri... Kızının ilkokul dördüncü sınıfa giderken kaçırıldığını söyleyen acılı anne, yaklaşık 8 yıl öce kaçırılan kızının her gün rüyasına girdiğini belirterek, "Okul çantasını dahi taşıyamayan kızımın sırtına silah yüklediler. Kızımdan 8 yıldır haber alamadım. Sağ mı ölü mü, bilmiyorum" dedi. "Kızım ürkekti, geceleri korktuğunda bir bebek gibi koynuma alıp uyutuyordum" diyen anne, "PKK
ve destekçileri Rozerin'imi koynumdan çaldı. Vicdansızlar, yağmurlu havada gök gürlediğinde korktuğu için annesinin koynunda yatan bir kız çocuğunu dağa kaçırdılar" diyerek tepkisini dile getirdi.