HIZIR ORUCU NEDİR?

Hızır Orucu, Alevi inancında genellikle her yıl Şubat ayında belirlenen tarihlerde başlayan ve 3 gün süren oruç. Hızır'a adanan bu oruç ardından Hızır Cemi yapılır, oruç boyunca geleneksel olarak Alevi köylerinde sazlar çalınır, deyişler söylenir ve Hızır peygamber ile ilgili hikâyeler anlatılır, oruç ardından kavrulmuş ve öğütülmüş buğday irmiğinden gavut isimli bir pilav pişirilip içine tereyağı dökülerek tüm komşularla birlikte dua edilerek yenir.

HIZIR ORUCU SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Gece 00.00'dan sonra gün döner ve yeni gün oruç günü olur. Bu nedenle 24 saat bitince, oruç başlar ve güneş battığında ise biter.