Alevi inancına göre her yıl Şubat ayında belirli tarihlerde gerçekleştirilen Hızır orucu bu sene de araştırma konusu haline geldi. Şubat ayında her yıl gerçekleştirilen Hızır orucu tarihinin yaklaşmasıyla beraber "Hızır orucu nasıl ve ne zaman tutulur?" sorularına ait yanıt araştırılıyor. Dini kaynaklara göre; bu ibadetin ardından ise geleneksel deyişler söylenmekte, hikayeler anlatılmaktadır. Hızır peygambere adanarak yapılan bu ibadet 3 gün sürmektedir.
HIZIR ORUCU NEDİR?
Hızır Orucu, Alevi inancında genellikle her yıl Şubat ayında belirlenen tarihlerde başlayan ve 3 gün süren oruç. Hızır'a adanan bu oruç ardından Hızır Cemi yapılır, oruç boyunca geleneksel olarak Alevi köylerinde sazlar çalınır, deyişler söylenir ve Hızır peygamber ile ilgili hikâyeler anlatılır, oruç ardından kavrulmuş ve öğütülmüş buğday irmiğinden gavut isimli bir pilav pişirilip içine tereyağı dökülerek tüm komşularla birlikte dua edilerek yenir.
HIZIR ORUCU SAAT KAÇTA AÇILACAK?
Gece 00.00'dan sonra gün döner ve yeni gün oruç günü olur. Bu nedenle 24 saat bitince, oruç başlar ve güneş battığında ise biter.
HIZIR ORUCU DUASI
"Niyet ettim Allah rızası, Peygamber himmeti, Velayet şefaati için Hızır orucunu tutmaya. Allah kabul eylesin." Yaradan Allah, Nübüvvet-i Muhammed, Velayet-i Ali aşkına, dertlerimize derman, hastalarımıza şifa, dilden dileklerimiz, gönülden muratlarımız için, dara, zora yetişen Hızır için, Hızır orucunu açmaya.