İçişleri Bakanlığı’ndan okul servislerinde denetim

Ülke genelinde 12 bin 833 karma ekip ile 43 bin 754 emniyet ve jandarma personelinin katılımı ile yapılan uygulamalarda; 46 bin 855 okul servis aracı denetlendi.

Denetimlerde, 431 adet "Emniyet Kemeri Takmamak", 785 adet "Araç Muayenesi Yaptırmamak", 289 adet "Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak", 108 adet "Fazla Yolcu Taşımak" ihlalleri başta olmak üzere diğer ihlallerle birlikte toplamda 2 bin 901 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak, idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 446 okul servis aracı trafikten men edildi, 10 sürücünün belgesi geri alındı.