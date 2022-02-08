İhmalle suçlanan bakıcı için suç duyurusu yapıldı

Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Yeşilçam'ın efsene ismi Fatma Girik
'in yeğeni Fatma Ahu Turanlı
, Girik'in bakıcılığını yapan Türkmenistan uyruklu Gozal Yazyyeva hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Fatma Girik'in kuzeni ve ailenin Avukatı Taşkın Kurt
'la Girik'in yeğeni olan Ahu Turanlı
, Girik'in bakıcısı olan Gozel Yazyyeva
'nın Covid 19 testi yaptırmadan Fatma Girik'in bakımına devam ettiğini ileri sürdü. Konuyla ilgili basın açıklaması yapan avukat Taşkın Kurt, Yazyyeva'nın hasta olmasına rağmen saçlarını yıkadığı için soğuk aldığı gibi bahanelerle test yaptırmayıp Fatma Girik'i teste gerek olmadığına ikna ettiğini iddia etti. Kurt, "Sayın Fatma Girik hakkında çıkan son günlerde bazı basın ve yayın organlarında yer alan ve kamuoyunu epeyce meşgul eden bu vahim iddialarla ilgili konu yargıdadır" ifadelerini kullandı. Öte yandan Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik
, ihmal olduğu iddiasıyla hastane yetkilileri ve mirasını bıraktığı yeğeni Ahu Turanlı''ya da dava açtığını belirtti. Miras peşinde olmadığını belirten Günay Girik "Kimin ne ihmali varsa çıkacak ortaya. Ben paranın, mirasın peşinde değilim. Avukatım da ihmalleri belirledi. Bunlar ortaya çıkarsa başka canlar da yanmaz. Bu kadar kolay olmamalı Covid'e bağlı öldü demek. Yeğen Ahu'nun da ihmali varsa ortaya çıkacaktır. Fatma Girik'in mal varlığına tedbir konulması' hakkında hukuki süreç başlattık. Artık süreç yargıdadır" dedi.