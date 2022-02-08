İstanbul Valiliği’nden Arnavutköy’deki dere taşkınına ilişkin açıklama

Bu sebeple trafiğin yönlendirildiği servis yolunda, yağışların neden olduğu su birikmesi meydana gelmiştir. Bahsi geçen arazi, yerleşim alanları dışında bulunmaktadır. Yağışlarla oluşan su birikmesi nedeniyle; herhangi bir vatandaşımızın mahsur kalmadığı, su baskınına uğrayan hiçbir ev, işyeri veya ahır bulunmadığı tespit edilmiştir. Arnavutköy Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar devam etmekte olup, bölgedeki yağışlara bağlı olarak dere suyundaki yükselme miktarı yakından takip edilmektedir. Konuyla ilgili olarak, Kaymakamlığımıza yapılmış herhangi bir müracaat bulunmamaktadır."