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Giriş Tarihi: 8.2.2022

Mavi bereliler böyle hazırlanıyor

Mavi bereliler böyle hazırlanıyor
TERÖRİSTLERİN korkulu rüyası komandolar zorlu eğitimlerle operasyonlara hazırlanıyor. Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda ihtisas kurslarına katılan komandolar, zorlu etaplardan geçiyor. Gönüllülük esasına göre subay ve astsubayların başvuru yapabildiği güç, cesaret ve kararlılık gerektiren kursa katılan komandolar, gösterdikleri başarıyla dosta güven, düşmana korku veriyor. Komandolar, ihtisas kursu kapsamında meskûn mahal (yerleşim birimi), sızma, şok baskınlarla düşmanı yok etme kapasitesine ulaştıklarını gösteriyor.
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Mavi bereliler böyle hazırlanıyor
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