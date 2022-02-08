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Giriş Tarihi: 8.2.2022

Milliyetçi Hareket Partisi 53 yaşında

Milliyetçi Hareket Partisi 53 yaşında
Alparslan Türkeş liderliğinde kurulan Türk siyasi hayatının önemli kurumlarından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 53 yaşına girdi. "Türk milliyetçiliği fikrinin siyasi temsilcisi" olarak nitelendirilen parti, 8-9 Şubat 1969'da Adana'da yapılan büyük kurultayda, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin adını MHP olarak değiştirmesiyle kuruldu. Kurultay sonrası toplanan ilk genel idare kurulunda, partinin amblemi "üç hilal" olarak belirlendi, Ülkü Ocakları için de "hilal içinde kurt" amblemi benimsendi. Alparslan Türkeş'in 4 Nisan 1997'de vefatının ardından 6 Temmuz 1997'de yapılan olağanüstü kurultayda Tuğrul Türkeş ile Devlet Bahçeli arasında yapılan seçim yarışını Bahçeli kazandı. Bahçeli genel başkanlığında girdiği 1999 genel seçimlerinde yüzde 17.98 oy alarak DSP'nin ardından ikinci parti olarak 129 milletvekili çıkaran MHP, 24 Haziran 2018'de erkene alınan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne AK Parti ile kurduğu "Cumhur İttifakı" ile girdi. Bu seçimde yüzde 11.1 oy alan MHP'nin 48 milletvekili bulunuyor.

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Milliyetçi Hareket Partisi 53 yaşında
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