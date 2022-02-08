Mossad ajanlarının sorgusuna ara verildi: MİT’in tarihi operasyonuyla yakalanmışlardı

MAHKEMEDE HESAP VERİYORLAR

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 200 kişilik ekiple aylar süren takibi sonrası ortaya çıkardığı, İsrail gizli servisi Mossad'ın 16 kişiden oluşan 5 ayrı hücresi çökertilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında açılan davada bugün ilk duruşma yapıldı. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, öncelikle jandarma görevlilerince cezaevinden getirilen sanıkların kimlik tespitleri yapıldı. Ardından tercüman eşliğinde sanıkların savunmaları alınmaya başlandı.

5 SANIĞIN SAVUNMASI ALINDI

Gün boyu süren duruşmada sanıklardan 5'inin savunmaları alınabildi. Bu sanıklar da suçlamaları kabul etmedi. Duruşma yarın sanıkların savunma ve sorgularıyla devam edecek. 4 gün yapılması planlanan duruşmalar cuma gününe kadar devam edecek.

ARAP ASILLI MOSSAD CASUSLARI

Tamamı tutuklu olan 16 sanık hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçu kapsamında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 200 kişilik MİT ekibi, Mossad'ın Türkiye'deki İsrail muhalifleri ve ülkemiz aleyhine faaliyet yürüttüğünü tespit etmiş, 3'er kişilik 5 ayrı hücre bir yıl boyunca izlemişti. 7 Ekim 2021'de terörle mücadele polisleri 4 ilde 15 casusu kıskıvrak yakalamış, daha sonra şebekenin yeni bir üyesinin tespit edilmesiyle şüpheli sayısı 16'ya çıkmıştı.

HEDEFLERİ SAVUNMA SANAYİ

İddialara göre, tamamı Arap asıllı olan Mossad casusları, Türkiye'deki üniversitelerden özellikle ileride savunma sanayiinde görev alabilecek yabancı öğrencilerin bilgilerini Mossad'a servis etti. Savcılığın hazırladığı iddianamede, casusluk eyleminin nasıl gerçekleştiği de ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Buna göre; organizasyon şemasının en üstünde Almanya'da bulunan İsrail pasaportu sahibi Ahmad Zaid isimli Mossad'ın saha sorumlusu vardı. Zaid, Türkiye'deki Arap asıllılarla irtibata geçip, Türkiye'de Filistin başta olmak üzere yabancı uyruklu şahısların sosyal hayatlarını, STK faaliyetlerini, eğitim süreçlerini, yurt dışı bağlantılarını izlemek için casus olarak kullandı. Zaid'in yurt dışında olması nedeniyle hakkındaki soruşturma ayrıldı.

MİT PARANIN İZİNİ SÜRDÜ

Ahmad Zaid, canlı kurye Abdulkadir Barakat aracılığıyla bu şahıslara binlerce dolar gönderdi. MİT, şebekeyi paranın izini takip sürerek çökertti. İlk olarak canlı kurye Barakat'ı tespit eden MİT ekibi, daha sonra Barakat'ın dağıtım yaptığı casusları tek tek belirledi. Barakat'ın kilit rol üstlendiği ve Mossad saha sorumlusu Ahmad Zaid'in Türkiye'deki en önemli adamı olduğu belirtiliyor.

Savcılığın iddianamesine göre, şebekenin ikinci kilit ismi, Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıfta okuyan Filistin asıllı Mohammed A. Salhab'tı. 10-12 Haziran 2021 ve 19-21 Ağustos 2021 tarihlerinde İsviçre'ye seyahat eden Salhab'ın yabancı istihbarat servisleri ile görüşmelerde bulunduğu tespit edildi. Salhab, Mossad'ın saha sorumlusu Ahmad Zaid ile internet tabanlı uygulamalar ve e-posta üzerinden görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye'nin Filistin diasporası ile ilişkileri ve önemli görülen kişiler hakkında araştırmalar yaptı. Bunları gizli yöntemlerle raporladı.

İddianamede, şüphelilerin talimat ile Türkiye'ye gelerek öğrenci ya da işçi görüntüsü altında faaliyetlerine devam ettiği belirtiliyor. Saha sorumlularıyla gerektiğinde farklı ülkelere giderek yüz yüze talimat aldıkları anlatılıyor.