Muhtar, Ongun’a 3 İmamoğlu’na 5 kuruşluk dava açtı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanlığı Muhtarlıklar Müdürlüğü'nde çalışan Sevtap Ayman'ın terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğunun ortaya çıkması üzerine belediyeye tepki gösteren Esenyurt Koza Mahallesi Muhtarı Cavide
Karakülah, sosyal medyada hedef haline getirilince, İBB Sözcüsü Murat Ongun'a 3 kuruş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
'na ise 5 kuruşluk dava açtı. Tüm muhtarlar gibi ortaya çıkan PKK bağlantısına tepkilerini dile getiren Karakülah, bir dilekçeyle belediyenin kendisinden aldığı tüm ailevi bilgilerinin silinmesini istedi. Karakülah, "Bütün İstanbulluların bilgileri tehdit altında. Başıma bir şey gelirse bunun sorumlusu İmamoğlu" dedi. Karakülah, ardından katıldığı A Haber
yayınında, kişisel bilgi ve fotoğraflarının, Ongun tarafından yönetildiği iddia edilen sosyal medya hesabından paylaşıldığını belirtti. Ongun, Karakülah'a 10 bin TL'lik tazminat davası açtı. Karakülah da aldığı tehditleri ve sosyal medyada uğradığı hakaretleri savcılığa sunarak, Ongun hakkında 3 kuruşluk, İmamoğlu hakkında ise 5 kuruşluk dava açtı.