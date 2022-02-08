Necip Hablemitoğlu suikastının kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı

Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken, Ukrayna'da MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta Emniyete teslim edilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ukrayna'dan Türkiye'ye MİT operasyonuyla getirilen Necip Hablemitoğlu suikastının kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır 'Örgüt üyeliği' ve 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından sorgulandı.
ÖZEL EKİP TARAFINDAN SORGULANDI
Ankara TEM Şube Müdürlüğü'nde Bozkır'ın ifadesinin alınması için özel ekip kuruldu. Soruşturma kapsamında 4 yıldır on binlerce belgeyi inceleyen, HTS raporlarını didik didik tarayan ve çok sayıda şüpheliyi radarına alan savcılık, emniyete giderek sorgu ekibiyle bir toplantı yaptı. Bozkır, ekipler tarafından çapraz sorguya alındı. Bozkır'ın vereceği bilgilerin ardındaki sır perdesini aralaması bekleniyor.
İKİNCİ KEZ UZATMA KARARI ALINDI
Şüpheli Nuri Gökhan Bozkır 'Örgüt üyeliği' ve 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından gözaltı süresi savcılık talebi ile ikinci kez uzatma kararı alınmış, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından gözaltı süresi uzatılmıştı. Ardından yeniden Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülen ve 11 gün gözaltında kalan Bozkır, adliyeye sevk edildi. Gözaltı süresi dolan Bozkır 'Örgüt üyeliği' ve 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından savcılığını tutuklama talebi ile nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Bozkır 'Örgüt üyeliği ve 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.