Necip Hablemitoğlu suikastının kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı

İKİNCİ KEZ UZATMA KARARI ALINDI

Şüpheli Nuri Gökhan Bozkır 'Örgüt üyeliği' ve 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından gözaltı süresi savcılık talebi ile ikinci kez uzatma kararı alınmış, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından gözaltı süresi uzatılmıştı. Ardından yeniden Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülen ve 11 gün gözaltında kalan Bozkır, adliyeye sevk edildi. Gözaltı süresi dolan Bozkır 'Örgüt üyeliği' ve 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından savcılığını tutuklama talebi ile nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Bozkır 'Örgüt üyeliği ve 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.