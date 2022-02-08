Nuri Gökhan Bozkır sulh ceza hakimliğine sevk edildi

Kırmızı bültenle aranırken, Ukrayna'da MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmişti. Ukrayna'dan Türkiye'ye MİT operasyonuyla getirilen Necip Hablemitoğlu suikastInIn kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır gözaltına alınmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Nuri Gökhan Bozkır cumhuriyet savcısı Zafer Ergün tarafından sorguya alındı. Sorgusunun ardından Bozkır, 'Örgüt üyeliği' ve 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Son dakika: Hablemitoğlu suikastının zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır'ın sorgusu başladı