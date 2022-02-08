Haberler Gündem Haberleri Nuri Gökhan Bozkır sulh ceza hakimliğine sevk edildi
Giriş Tarihi: 8.2.2022 14:48 Son Güncelleme: 8.2.2022 15:01

Nuri Gökhan Bozkır sulh ceza hakimliğine sevk edildi

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Nuri Gökhan Bozkır sulh ceza hakimliğine sevk edildi

Son dakika haberi... MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon ile yakalanarak Türkiye'ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Bozkır’ın savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kırmızı bültenle aranırken, Ukrayna'da MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmişti. Ukrayna'dan Türkiye'ye MİT operasyonuyla getirilen Necip Hablemitoğlu suikastInIn kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Nuri Gökhan Bozkır cumhuriyet savcısı Zafer Ergün tarafından sorguya alındı. Sorgusunun ardından Bozkır, 'Örgüt üyeliği' ve 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Son dakika: Hablemitoğlu suikastının zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır'ın sorgusu başladı

ARKADAŞINA GÖNDER
Nuri Gökhan Bozkır sulh ceza hakimliğine sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA